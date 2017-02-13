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Главная страница → Раздел: В миреНа Алтае потерпел крушение вертолёт Robinson с 5 людьми на борту
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На Алтае потерпел крушение вертолёт Robinson с 5 людьми на борту


На Алтае потерпел крушение вертолёт Robinson с 5 людьми на борту
Фото: AmericaRU.com / mil.gov.ua
На российском Алтае над озером Телецкое потерпел крушение вертолёт Robinson, на борту которого, помимо прочих, находился бывший вице-премьер республики Анатолий Банных. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Трагедия произошла в воскресенье, 12 февраля. Пропала связь с вертолётом Robinson, на борту которого находились экс-вице-премьер Алтая Анатолий Банных, гендиректор московской компании HeliClub Мария Козинцева, шеф-пилот компании Дмитрий Ракитский, его жена Елена Ракитская, а также профессиональный бейсджампер Глеб Вореводин. Была немедленно организована поисковая операция.

На сегодняшний день спасатели уже обнаружили обломки вертолёта и тело одного из пассажиров – Елены Ракитской.

Отметим, что по факту крушения Следственный комитет России уже завёл уголовное дело по ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Расследование инцидента и поисковая операция продолжаются.

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