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Главная страница → Раздел: В миреВ России пациент с друзьями попытался изнасиловать доктора скорой помощи
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В России пациент с друзьями попытался изнасиловать доктора скорой помощи


В России пациент с друзьями попытался изнасиловать доктора скорой помощи
Фото: AmericaRU.com
Шокирующий случай произошел в российском городе Саратове. Четверо мужчин попытались изнасиловать фельдшера скорой помощи, которая прибыла по вызову для помощи больному. Об этом сообщило областное управление Следственного комитета России.

«11 февраля 2017 года фельдшер "скорой медицинской помощи" прибыла в квартиру… в связи с поступившим сообщением о высоком артериальном давлении у 41-летнего жителя... Кроме указанного мужчины в жилом помещении находились четверо его знакомых. После того, как медицинский сотрудник вошла в квартиру, 44-летний хозяин жилища закрыл за ней дверь, пояснив при этом, что из квартиры ее не выпустит», - рассказали следователи, отметив, что женщине удалось скрыться от мужчин в ванной комнате, откуда она по мобильному телефону вызвала себе помощь.

Позже угрозами мужчины заставили медика выйти из уборной. «Тогда двое из присутствующих стали осуществлять действия, направленные, по ее мнению, на ее изнасилование, а также высказывать соответствующие намерения. Кроме того, мужчины не выпускали медицинского работника из квартиры», - отметили в СК.

К счастью, на место оперативно прибыли полицейские. Мужчин арестовали и завели на них уголовное дело по статьям 127 и 131 УК РФ (незаконное лишение свободы и попытка изнасилования).
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