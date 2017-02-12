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Главная страница → Раздел: ПрогрессУченые нашли звезду, которая содержит ингредиенты для формирования жизни
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Ученые нашли звезду, которая содержит ингредиенты для формирования жизни


Ученые нашли звезду, которая содержит ингредиенты для формирования жизни
Фото: AmericaRU.com
Астрофизики Калифорнийского университета обнаружили в 200 световых годах от Земли белый карлик, который содержит вещества, способные стать основой жизни. Звезда находится в созвездии Волопаса.

Звезда WD 1425 + 540 содержит высокий уровень водорода и кислорода, а также азот и углерод. Полученные данные показывают, что планетарная система, которая может окружать звезду, содержит ингредиенты, необходимые для жизни.
«Полученные результаты свидетельствуют о том, что некоторые из важных предпосылок жизни являются общими во Вселенной», - считает один из авторов исследования Бенджамин Цукерман (Benjamin Zuckerman).

Исследователи также обнаружили, что одна из планет в WD 1425 + 540 имеет измененную орбиту, возможно, из-за гравитационного притяжения другой крупной планеты. Это приблизило объект слишком близко к звезде, поэтому планету разрывает от воздействия солнца – она оставляет шлейф газа и пыли на орбите звезды. В конце концов, планета будет поглощена. Исследователи полагают, что эта планета каменистая, на 30% состоит из воды – она могла поддерживать жизнь в прошлом. Именно контакт с погибающей планетой обогащает звезду водородом и кислородом.
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