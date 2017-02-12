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Главная страница → Раздел: ЭкономикаВ Германию вернули 300 тонн золота, которое хранилось в Нью-Йорке со времен холодной войны
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В Германию вернули 300 тонн золота, которое хранилось в Нью-Йорке со времен холодной войны


В Германию вернули 300 тонн золота, которое хранилось в Нью-Йорке со времен холодной войны
Фото: AmericaRU.com
Золото Западной Германии, вывезенное в США из соображений безопасности, вернули обратно в страну. Порядка 400 тонн золота в слитках сберегали в подземном хранилище с 50-х годов.

Немецкий центральный банк получил обратно 111 тонн золота от Федеральной резервной системы в прошлом году. Еще 300 тонн в слитках возвращены в этом году.

Золото было заработано Западной Германией от положительного сальдо торгового баланса 50-60 годов прошлого века. Золото хранили в США из-за страха вторжения Советского Союза на территорию ФРГ.

В прошлом году 105 тонн золота Германия вернула из Парижа. Во Франции хранится еще 91 тонна.
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