В Германию вернули 300 тонн золота, которое хранилось в Нью-Йорке со времен холодной войны

Фото: AmericaRU.com
Немецкий центральный банк получил обратно 111 тонн золота от Федеральной резервной системы в прошлом году. Еще 300 тонн в слитках возвращены в этом году.
Золото было заработано Западной Германией от положительного сальдо торгового баланса 50-60 годов прошлого века. Золото хранили в США из-за страха вторжения Советского Союза на территорию ФРГ.
В прошлом году 105 тонн золота Германия вернула из Парижа. Во Франции хранится еще 91 тонна.
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