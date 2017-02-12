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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесНа пятьдесят оттенков темнее лидирует в американском прокате
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«На пятьдесят оттенков темнее» лидирует в американском прокате


На пятьдесят оттенков темнее лидирует в американском прокате
Фото: AmericaRU.com
Продолжение мелодрамы, снятой по нашумевшему эротическому роману Э. Л. Джеймс «Пятьдесят оттенков серого», возглавило североамериканский кинопрокат в эти выходные. «На пятьдесят оттенков темнее» собрал 21,5 миллионов долларов только в пятницу, за выходные касса фильма может составить больше 54 миллионов.

Анимационный фильм студии Warner Bros. «Бэтмен Лего» занял второе место в прокате – 15 миллионов долларов на субботу. К понедельнику касса мультфильма может достичь 54 миллионов.

Вторая часть боевика «Джон Уик» с Киану Ривзом в главной роли стал третьим. Заработок фильма Lionsgate составил 11 миллионов.

Четвертое и пятое место на этой неделе заняли «Сплит» и «Скрытые фигуры».
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