«На пятьдесят оттенков темнее» лидирует в американском прокате

12 февраля 2017 года, 13:20

Фото: AmericaRU.com

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Продолжение мелодрамы, снятой по нашумевшему эротическому роману Э. Л. Джеймс «Пятьдесят оттенков серого», возглавило североамериканский кинопрокат в эти выходные. «На пятьдесят оттенков темнее» собрал 21,5 миллионов долларов только в пятницу, за выходные касса фильма может составить больше 54 миллионов.Анимационный фильм студии Warner Bros. «Бэтмен Лего» занял второе место в прокате – 15 миллионов долларов на субботу. К понедельнику касса мультфильма может достичь 54 миллионов.Вторая часть боевика «Джон Уик» с Киану Ривзом в главной роли стал третьим. Заработок фильма Lionsgate составил 11 миллионов.Четвертое и пятое место на этой неделе заняли «Сплит» и «Скрытые фигуры».