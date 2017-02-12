«На пятьдесят оттенков темнее» лидирует в американском прокате

Фото: AmericaRU.com
Анимационный фильм студии Warner Bros. «Бэтмен Лего» занял второе место в прокате – 15 миллионов долларов на субботу. К понедельнику касса мультфильма может достичь 54 миллионов.
Вторая часть боевика «Джон Уик» с Киану Ривзом в главной роли стал третьим. Заработок фильма Lionsgate составил 11 миллионов.
Четвертое и пятое место на этой неделе заняли «Сплит» и «Скрытые фигуры».
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