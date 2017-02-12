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Главная страница → Раздел: События/СкандалыОбладательница зеленой карты получила 8 лет тюрьмы за то, что голосовала незаконно
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Обладательница зеленой карты получила 8 лет тюрьмы за то, что голосовала незаконно


Обладательница зеленой карты получила 8 лет тюрьмы за то, что голосовала незаконно
Фото: AmericaRU.com
Постоянно проживающая в США женщина, обладательница зеленой карты, приговорена к 8 годам тюремного заключения за незаконное голосование. После того, как она отбудет свое наказание, ее депортируют.

Суд присяжных Техаса приговорил 37-летнюю Розу Марию Ортего (Rosa Maria Ortega) к 8 годам по двум обвинениям. Ортега попала в Соединенные Штаты младенцем из Мексики и позднее получила зеленую карту на право постоянного пребывания в стране.

«Этот случай показывает, насколько серьезно Техас относится к выборам. Мы посылаем сообщение, что нарушители избирательного закона будут преследоваться в судебном порядке в полном объеме», - подчеркнул генеральный прокурор штата Кен Пэкстон.

Ортега не голосовала на президентских выборах в 2016 году. Ее наказали за голосование 2012 и 2014 годов. Женщина была зарегистрирована как избиратель-республиканец, хотя не имела на это права.
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