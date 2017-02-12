Обладательница зеленой карты получила 8 лет тюрьмы за то, что голосовала незаконно

12 февраля 2017 года, 12:55

Фото: AmericaRU.com

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Постоянно проживающая в США женщина, обладательница зеленой карты, приговорена к 8 годам тюремного заключения за незаконное голосование. После того, как она отбудет свое наказание, ее депортируют.Суд присяжных Техаса приговорил 37-летнюю Розу Марию Ортего (Rosa Maria Ortega) к 8 годам по двум обвинениям. Ортега попала в Соединенные Штаты младенцем из Мексики и позднее получила зеленую карту на право постоянного пребывания в стране.«Этот случай показывает, насколько серьезно Техас относится к выборам. Мы посылаем сообщение, что нарушители избирательного закона будут преследоваться в судебном порядке в полном объеме», - подчеркнул генеральный прокурор штата Кен Пэкстон.Ортега не голосовала на президентских выборах в 2016 году. Ее наказали за голосование 2012 и 2014 годов. Женщина была зарегистрирована как избиратель-республиканец, хотя не имела на это права.