В Луисвилле за 32 часа 52 человека получили передозировки наркотиков

Фото: AmericaRU.com
На прошлой неделе в городе также произошел пик вызовов скорой из-за передозировок обезболивающими и наркотическими препаратами, но тогда их было 25 случаев меньше, чем в этот раз. В этот раз большинство жителей Луисвилля, которые получили передозировку, принимали героин.
Ни один пострадавший не погиб непосредственно от наркотиков. Один человек, принявший героин за рулем, попал в катастрофу и умер.
Ранее в этом месяцев в Огайо сразу 14 человек умерли от передозировки наркотиков всего за один уик-энд.
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