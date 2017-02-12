В Луисвилле за 32 часа 52 человека получили передозировки наркотиков

12 февраля 2017 года, 12:40

Фото: AmericaRU.com

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В Луисвилле, штат Кентукки, спасатели получили 52 звонка о случаях передозировок препаратами всего за 32 часа – между полночью среды и 8 утра пятницы, сообщают местные власти.На прошлой неделе в городе также произошел пик вызовов скорой из-за передозировок обезболивающими и наркотическими препаратами, но тогда их было 25 случаев меньше, чем в этот раз. В этот раз большинство жителей Луисвилля, которые получили передозировку, принимали героин.Ни один пострадавший не погиб непосредственно от наркотиков. Один человек, принявший героин за рулем, попал в катастрофу и умер.Ранее в этом месяцев в Огайо сразу 14 человек умерли от передозировки наркотиков всего за один уик-энд.