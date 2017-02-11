Ford инвестирует 1 миллиард долларов в самоуправляемые автомобили

11 февраля 2017 года, 20:30

Фото: AmericaRU.com

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Компания Ford объявила о намерении инвестировать 1 миллиард долларов в стартап по разработке самоуправляемых автомобилей Argo AI. Эта сумма будет выплачиваться в течение пяти лет.Это последняя крупная инвестиция, которую автопроизводитель сделал в проектирование самоуправляемых автомобилей. Почти год назад General Motors потратила 1 миллиард долларов на приобретение Cruise Automation. А в августе прошлого года Uber потратила 680 миллионов долларов на Otto – стартап, разарбатывающий транспортные средства с функцией автопилота.У инженеров Argo AI будет собственный капитал, который должен помочь им привлечь таланты. Другие компании пытались предпринять аналогичные меры в условиях интенсивной конкуренции за квалифицированных специалистов. К концу года Argo AI планирует набрать 200 работников.