Ford инвестирует 1 миллиард долларов в самоуправляемые автомобили

Фото: AmericaRU.com
Это последняя крупная инвестиция, которую автопроизводитель сделал в проектирование самоуправляемых автомобилей. Почти год назад General Motors потратила 1 миллиард долларов на приобретение Cruise Automation. А в августе прошлого года Uber потратила 680 миллионов долларов на Otto – стартап, разарбатывающий транспортные средства с функцией автопилота.
У инженеров Argo AI будет собственный капитал, который должен помочь им привлечь таланты. Другие компании пытались предпринять аналогичные меры в условиях интенсивной конкуренции за квалифицированных специалистов. К концу года Argo AI планирует набрать 200 работников.
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