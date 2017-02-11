Стражи Галактики встретятся с Мстителями в «Войне бесконечности»

Фото: AmericaRU.com
Стало быть, мы увидим Реактивного Енота и Тора, сражающихся плечом к плечу. Также в Интернете опубликовали закадровое видео, в котором Роберт Дауни-младший (Robert Downey Jr.), Том Холланд (Tom Holland) и Крис Прэтт (Chris Pratt) на съемочной площадке в студии Pinewood в Атланте рассказывают о том, что им предстоит сделать.
Ранее на Facebook Дауни-младший ответил на вопросы поклонников. Во время онлайн-сессии, которая продлилась около шести минут, можно было увидеть мелькнувшего в кадре Холланда, чье лицо было покрыто черными точками, используемыми для распознавания при создании компьютерной анимации, и Прэтта, который спросил у Дауни-младшего, готов ли он к съемке.
Премьера фильма «Мстители: Война бесконечности» назначена на 4 мая 2018 года.
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