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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесСтражи Галактики встретятся с Мстителями в Войне бесконечности
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Стражи Галактики встретятся с Мстителями в «Войне бесконечности»


Стражи Галактики встретятся с Мстителями в Войне бесконечности
Фото: AmericaRU.com
В новом фильме «Мстители: Война бесконечности» Стражи Галактики будут сражаться бок о бок с Железным Человеком, Капитаном Америкой и другими героями, объявила Marvel Studios. О, и Человек-паук тоже там будет.

Стало быть, мы увидим Реактивного Енота и Тора, сражающихся плечом к плечу. Также в Интернете опубликовали закадровое видео, в котором Роберт Дауни-младший (Robert Downey Jr.), Том Холланд (Tom Holland) и Крис Прэтт (Chris Pratt) на съемочной площадке в студии Pinewood в Атланте рассказывают о том, что им предстоит сделать.

Ранее на Facebook Дауни-младший ответил на вопросы поклонников. Во время онлайн-сессии, которая продлилась около шести минут, можно было увидеть мелькнувшего в кадре Холланда, чье лицо было покрыто черными точками, используемыми для распознавания при создании компьютерной анимации, и Прэтта, который спросил у Дауни-младшего, готов ли он к съемке.

Премьера фильма «Мстители: Война бесконечности» назначена на 4 мая 2018 года.
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