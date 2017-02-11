Загрязнение воздуха увеличивает риск возникновения у детей диабета 2 типа

11 февраля 2017 года, 19:27

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование предполагает, что высокий уровень загрязнения воздуха может увеличить риск развития у детей сахарного диабета 2 типа."Воздействие загрязнения воздуха в детском возрасте увеличивает риск возникновения ожирения и, независимо от состояния, диабета 2 типа", - говорит соавтор исследования Майкл Горан (Michael Goran) из Научно-исследовательского института проблем ожирения и диабета при Университете Южной Калифорнии.В эксперименте приняли участие 314 детей с избыточным весом или ожирением. Возраст испытуемых был от 8 до 15 лет, и в начале исследования никто диабетом не страдал. К тому времени, как участникам исследования, которые жили в районах с высоким уровнем загрязнения воздуха, исполнилось 18 лет, их клетки, вырабатывающие инсулин в поджелудочной железе, были на 13 процентов менее эффективны, что делает их более склонными к развитию сахарного диабета 2 типа.Результаты исследования были опубликованы в журнале «Diabetes».