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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесПродюсер фильма Алладин говорит, что проект будет другим
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Продюсер фильма «Алладин» говорит, что проект будет «другим»


Продюсер фильма Алладин говорит, что проект будет другим
Фото: AmericaRU.com
В прошлом году ходили слухи, что вдохновленная успехом «Золушки» студия Walt Disney возьмется за «Мулан». Но они развеялись, а компания продолжает пополнять список фильмов, основанных на историях мультфильмов.

Однако, по словам продюсера «Алладина», новый фильм будет полностью отличаться от истории, показанной в анимационном фильме. "Посмотрите на меня. Я имею ввиду то, что я - необычный парень. И мне очень повезло работать в Голливуде. Я - другой. Когда я пришел в проект, то хотел сделать отличную от других версию фильма. К счастью, у Гая Ричи такое же видение как у меня, и у Dinsey тоже, поэтому мы не собираемся делать еще одного «Принца Персии». Мы хотим снять аутентичный этому миру фильм", - сказал продюсер Дэн Лин (Dan Lin).

Что касается самого проекта, то Лин намекнул, что фильм, вероятно, будет мюзиклом. "Мы собираемся открыть новых людей, и это реальная проблема, потому что актеры должны не только играть, но и петь", - заявил он. В настоящее время дата выхода «Алладина» неизвестна.
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