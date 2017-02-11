Продюсер фильма «Алладин» говорит, что проект будет «другим»

11 февраля 2017 года, 18:59

Фото: AmericaRU.com

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В прошлом году ходили слухи, что вдохновленная успехом «Золушки» студия Walt Disney возьмется за «Мулан». Но они развеялись, а компания продолжает пополнять список фильмов, основанных на историях мультфильмов.Однако, по словам продюсера «Алладина», новый фильм будет полностью отличаться от истории, показанной в анимационном фильме. "Посмотрите на меня. Я имею ввиду то, что я - необычный парень. И мне очень повезло работать в Голливуде. Я - другой. Когда я пришел в проект, то хотел сделать отличную от других версию фильма. К счастью, у Гая Ричи такое же видение как у меня, и у Dinsey тоже, поэтому мы не собираемся делать еще одного «Принца Персии». Мы хотим снять аутентичный этому миру фильм", - сказал продюсер Дэн Лин (Dan Lin).Что касается самого проекта, то Лин намекнул, что фильм, вероятно, будет мюзиклом. "Мы собираемся открыть новых людей, и это реальная проблема, потому что актеры должны не только играть, но и петь", - заявил он. В настоящее время дата выхода «Алладина» неизвестна.