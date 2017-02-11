Продукты из цельного зерна в рационе ускоряют обмен веществ и помогают сбросить вес

11 февраля 2017 года, 18:32

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование показало, что рацион, в котором присутствуют продукты из цельного зерна, помогает в избавлении от лишних килограммов путем ускорения метаболизма. Результаты были опубликованы в журнале «American Journal of Clinical Nutrition».Ученые обнаружили преимущества для здоровья потребления продуктов из цельного зерна и клетчатки, в том числе для контроля уровня глюкозы в крови и резистентности к инсулину. "Многие предыдущие исследования показали, что потребление продуктов из цельного зерна снижает риск хронических болезней. Но мы выявили, что они также помогают сбросить лишний вес и улучшить состояние здоровья", - говорит ведущий автор исследования Фил Карл (Phil Karl) из Научно-исследовательского института медико-экологических проблем окружающей среды.