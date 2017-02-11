"Бэтмена" будет режиссировать Мэтт Ривз

11 февраля 2017 года, 18:00

Фото: AmericaRU.com

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Мэтт Ривз (Matt Reeves) переходит от обезьян к летучим мышам: он получил предложение заменить Бена Аффлека (Ben Affleck) в режиссерском кресле "Бэтмена". Ривз срежиссировал такие фильмы, как "Рассвет планеты обезьян" и "Война планеты обезьян"."Для исполнения этой роли нужна концентрация, страсть и лучшая актерская игра, на которую я способен. Становится ясным то, что мне будет сложно выполнять обе работы на должном уровне. Вместе со студией мы пришли к выводу о том, что необходимо найти человека, который станет режиссером", - сказал Аффлек.Среди кандидатов на режиссерское кресло были Ридли Скотт (Ridley Scott) и Феде Альварес (Fede Alvarez). Аффлек по-прежнему будет играть во франшизе роль главного персонажа Брюса Уэйна/Бэтмена. Он также остается соавтором сценария.