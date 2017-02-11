Сильное землетрясение на юге Филиппин убило, по меньшей мере, 6 человек

11 февраля 2017 года, 17:27

Фото: AmericaRU.com

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Сильное землетрясение магнитудой 6,7 балла обрушилось ночью на юг Филиппин. В результате стихийного бедствия погибли, по меньшей мере, шесть человек. Кроме того, более 120 человек получили ранения.Землетрясение произошло посреди ночи в провинции Суригао, заставив сотни людей покинуть свои дома. Эпицентр находился в 13 километрах к северо-западу от столицы провинции Суригао на относительно небольшой глубине – 10 километров, говорится в заявлении филиппинского Института сейсмологии и вулканологии.В регионе можно было ощутить почти 100 подземных толчков. Также многие здания были повреждены, а в некоторых районах оборваны линии передачи электроэнергии. По меньшей мере, шесть человек были убиты, в основном после удара падающих обломков и бетонных стен. Из-за землетрясения на взлетно-посадочных полосах аэропорта возникли трещины, поэтому должностные лица временно закрыли его.