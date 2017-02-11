Россия может выдать Сноудена в качестве подарка Трампу

11 февраля 2017 года, 16:46

Фото: AmericaRU.com

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Из России с любовью? Россия рассматривает вопрос о передаче бывшего системного аналитика Агентства национальной безопасности Соединенным Штатам в качестве подарка президенту Дональду Трампу (Donald Trump).В 2013 году Эдвард Сноуден (Edward Snowden) передал журналистам секретную информацию о правительственной программе шпионажа. Он бежал из США и получил политическое убежище в Москве. Ему было предъявлены обвинения в шпионаже и похищении государственной собственности. В случае, если Сноудена признают виновным, то ему грозит несколько десятков лет тюремного заключения, хотя Трамп и другие должностные лица выступают за смертную казнь."Сноуден – шпион, который должен быть казнен", - написал Трамп в Твиттере в 2013 году. Белый дом не прокомментировал новость о возвращении Сноудена, но Министерство юстиции заявило, что с радостью примет его. "Ни одна страна не будет выдавать работающих на нее шпионов. Все остальные будут бояться, что окажутся следующими", - написал Сноуден в Твиттере.