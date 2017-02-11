Трамп рассматривает подписание «совершенно нового» антииммиграционный приказ

11 февраля 2017 года, 16:10

Фото: AmericaRU.com

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Президент Дональд Трамп (Donald Trump) заявил, что собирается подписать еще одно распоряжение, временно запрещающее беженцам из семи стран - Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана - въезд в Соединенные Штаты.По его словам, администрация попытается быстро восстановить некоторые аспекты ныне замороженного запрета или заменить его на другие меры. Об этом президент сообщил журналистам на борту самолета по пути во Флориду. Он сказал, что принятия каких-либо действий придется подождать до понедельника. Глава аппарата Белого дома Райнс Прибус (Reince Priebus) заявил, что есть несколько вариантов, среди которых подача иска в Верховный суд.Трамп намекнул, что продолжающиеся юридические споры могут затянуться надолго, хотя он уверен, что в итоге одержит победу. "Мы победим в этой битве. У нас также есть много других вариантов, в том числе подписание совершенно нового приказа", - сказал он.