Ученые выяснили психологические аспекты подростковой Интернет-зависимости

10 февраля 2017 года, 20:00

Фото: AmericaRU.com

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Институт информационных технологий при Национальной академии наук Азербайджана проводит исследования, изучающие психологические аспекты Интернет-зависимости детей и подрастающего поколения."Работа в этом направлении может быть организована, например, с помощью опросников", - говорят ученые. Интернет-зависимость в определенном смысле можно отнести к вредным привычкам, таким как курение, наркомания, алкоголизм, и к ней необходимо применять соответствующие методы "лечения". "Если человек находится в критическом состоянии, то необходимо отправить его к психиатру. Если ситуация менее серьезная, то стоит решить проблему путем консультирования", - говорится в заявлении ученых.Существуют также профилактические методы, такие как предварительные консультации по поводу того, например, сколько времени можно оставаться в Интернете и какие могут быть негативные последствия. В настоящее время проблема Интернет-зависимости широко распространена. Люди в каком-то смысле живут в виртуальной реальности, что часто приводит к физическим и психологическим расстройствам. Интернет-наркоманы чувствуют себя чужими в обществе, и это в конечном итоге может привести к самоубийству.