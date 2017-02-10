Ученые выяснили психологические аспекты подростковой Интернет-зависимости

Фото: AmericaRU.com
"Работа в этом направлении может быть организована, например, с помощью опросников", - говорят ученые. Интернет-зависимость в определенном смысле можно отнести к вредным привычкам, таким как курение, наркомания, алкоголизм, и к ней необходимо применять соответствующие методы "лечения". "Если человек находится в критическом состоянии, то необходимо отправить его к психиатру. Если ситуация менее серьезная, то стоит решить проблему путем консультирования", - говорится в заявлении ученых.
Существуют также профилактические методы, такие как предварительные консультации по поводу того, например, сколько времени можно оставаться в Интернете и какие могут быть негативные последствия. В настоящее время проблема Интернет-зависимости широко распространена. Люди в каком-то смысле живут в виртуальной реальности, что часто приводит к физическим и психологическим расстройствам. Интернет-наркоманы чувствуют себя чужими в обществе, и это в конечном итоге может привести к самоубийству.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
- Центр для лечения памяти обманывал пациентов, ставя диагноз слабоумия →
- Первенцы умнее младших братьев и сестер →
- Могут ли молочные продукты вызвать акне? →
- Почему аутизм чаще затрагивает мальчиков, чем девочек →
- В консервах для собак нашли вещество для смертельных инъекций →
- Американкам стоит бояться болезней сердца больше, чем рака →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109571
http://www.americaru.com/news/109571