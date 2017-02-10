Законодатели Орегона предлагают ввести налог на кофе

10 февраля 2017 года, 19:36

Фото: AmericaRU.com

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Законодатели штата Орегон рассматривают новый законопроект, согласно которому кофе, молотый и в зернах, будет облагаться налогом, передает CBS совместно с KOIN.В законопроекте говорится, что за каждые полкилограмма любители кофе заплатят по пять центов. За счет средств, привлеченных от нового налога, предлагается создать Фонд образования в области альтернативного развития, который организует программы для обучения чтению в начальной школе. Часть средств планируется на реализацию молодежной программы в национальной гвардии.Если закон будет принят, то он вступит в силу с 1 июля 2018 года, сообщает KOIN. Ожидаемый доход от реализации законопроект пока не известен, но, вероятно, он составит около 2 миллионов долларов в год. В настоящее время в Орегоне дефицит бюджета в размере 1,8 миллиарда долларов.