Законодатели Орегона предлагают ввести налог на кофе

Фото: AmericaRU.com
В законопроекте говорится, что за каждые полкилограмма любители кофе заплатят по пять центов. За счет средств, привлеченных от нового налога, предлагается создать Фонд образования в области альтернативного развития, который организует программы для обучения чтению в начальной школе. Часть средств планируется на реализацию молодежной программы в национальной гвардии.
Если закон будет принят, то он вступит в силу с 1 июля 2018 года, сообщает KOIN. Ожидаемый доход от реализации законопроект пока не известен, но, вероятно, он составит около 2 миллионов долларов в год. В настоящее время в Орегоне дефицит бюджета в размере 1,8 миллиарда долларов.
Читайте также последние новости раздела "Экономика":
- Huggies выпускает крошечные подгузники для недоношенных младенцев →
- Теперь можно смотреть контент виртуальной реальности через приложения Chrome →
- Историческое количество американцев отказываются от гражданства →
- Coca-Cola выпускает "здоровую" газированную воду →
- Работа мечты. Mondelez открывает вакансию для дегустаторов шоколада →
- В Стэнфорде сварили пиво по древнему китайскому рецепту →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109569
http://www.americaru.com/news/109569