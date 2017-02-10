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Главная страница → Раздел: ЭкономикаЗаконодатели Орегона предлагают ввести налог на кофе
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Законодатели Орегона предлагают ввести налог на кофе


Законодатели Орегона предлагают ввести налог на кофе
Фото: AmericaRU.com
Законодатели штата Орегон рассматривают новый законопроект, согласно которому кофе, молотый и в зернах, будет облагаться налогом, передает CBS совместно с KOIN.

В законопроекте говорится, что за каждые полкилограмма любители кофе заплатят по пять центов. За счет средств, привлеченных от нового налога, предлагается создать Фонд образования в области альтернативного развития, который организует программы для обучения чтению в начальной школе. Часть средств планируется на реализацию молодежной программы в национальной гвардии.

Если закон будет принят, то он вступит в силу с 1 июля 2018 года, сообщает KOIN. Ожидаемый доход от реализации законопроект пока не известен, но, вероятно, он составит около 2 миллионов долларов в год. В настоящее время в Орегоне дефицит бюджета в размере 1,8 миллиарда долларов.
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