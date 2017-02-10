Апелляционный суд США отказался снять запрет на иммиграционный приказ Трампа

10 февраля 2017 года, 19:02

Фото: AmericaRU.com

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Три судьи Девятого окружного апелляционного суда единогласно признали законным запрет на иммиграционный приказ президента Дональда Трампа (Donald Trump).Трамп пообещал оспорить решение суда. «Увидимся в суде! На кон поставлена безопасность нашего народа!» - написал он в Твиттере, когда стало известно об отказе восстановить его запрет. Решение Трампа подписать указ о запрете въезда в Соединенные Штаты граждан семи стран — Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена - в конце прошлого месяца вызвало протесты в аэропортах по всему миру.Судьи не приняли во внимание аргумент Министерства юстиции о том, что президент имеет конституционное право ограничивать въезд в Соединенные Штаты, и суды не могут предугадать, какой шаг необходим для предотвращения терроризма.