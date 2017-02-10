Центр для лечения памяти обманывал пациентов, ставя диагноз слабоумия

Фото: AmericaRU.com
Пострадавшие от произвола медиков американцы выступили против владельца и директора клиники, поскольку им лгали о наличии болезни Альцгеймера. Под иском подписалось 50 человек, но таких обманутых пациентов намного больше. Все они больше года лечились от слабоумия, которого у них не было.
Люди потеряли значительные суммы денег на лечение, которое им не требовалось. Один пациент даже покончил с собой, не сумев принять поставленный диагноз. Несколько других пациентов также думали о самоубийстве.
Некоторым людям диагноз ставили, несмотря на молодой возраст. Бывший боксер Шон Блажек (Shawn Blazsek), который страдал от расстройств памяти из-за старых травм головы, также зря лечился от старческого слабоумия в 33 года.
Юристы истцов выяснили, что директор клиники в Толедо Шерри-Энн Дженкинс не имеет диплома медика и лицензии на медицинскую практику.
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