Центр для лечения памяти обманывал пациентов, ставя диагноз слабоумия

10 февраля 2017 года, 17:10

Фото: AmericaRU.com

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Нескольким десяткам американцев врачи поставили ложный диагноз болезни Альцгеймера. Все они подали иск против руководства клиники для лечения проблем памяти в Толедо, где их обманули врачи.Пострадавшие от произвола медиков американцы выступили против владельца и директора клиники, поскольку им лгали о наличии болезни Альцгеймера. Под иском подписалось 50 человек, но таких обманутых пациентов намного больше. Все они больше года лечились от слабоумия, которого у них не было.Люди потеряли значительные суммы денег на лечение, которое им не требовалось. Один пациент даже покончил с собой, не сумев принять поставленный диагноз. Несколько других пациентов также думали о самоубийстве.Некоторым людям диагноз ставили, несмотря на молодой возраст. Бывший боксер Шон Блажек (Shawn Blazsek), который страдал от расстройств памяти из-за старых травм головы, также зря лечился от старческого слабоумия в 33 года.Юристы истцов выяснили, что директор клиники в Толедо Шерри-Энн Дженкинс не имеет диплома медика и лицензии на медицинскую практику.