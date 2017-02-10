Huggies выпускает крошечные подгузники для недоношенных младенцев

Фото: AmericaRU.com
Бренд разработал специальные набор экстракрошечных подгузников для новорожденных и детей, родившихся раньше срока, с весом меньше 900 граммов. Huggies анонсировала новую линейку подгузников в этом месяце.
Новая серия подгузников носит название «Huggies Little Snugglers Nano Preemie Diapers». Ожидается, что продукт будет пользоваться спросом, поскольку каждый десятый младенец в США рождается недоношенным. При разработке дизайна подгузников специалисты компании работали вместе с медсестрами неонатальных отделений и отделений интенсивной терапии для младенцев. Подгузники имеют особенно мягкую подкладку для защиту кожи недоношенных детей.
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