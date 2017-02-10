ВС Украины проведут учебные ракетные стрельбы около Крыма

Фото: AmericaRU.com / mil.ru
«Для обеспечения слаженности зенитных ракетных подразделений спланировано проведение около 50 тактических учений с командными пунктами бригад, полков и основными подразделениями», - рассказал представитель оборонного ведомства, уточнив, что из них 25 учений будут проведены с участием зенитных ракетных батарей ЗРК «Бук-М1».
Со слов Гуцуляка, такие учения будут проходить недалеко от аннексированного Крыма – на полигоне «Ягорлык» в Херсонской области.
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