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Американцы могут увидеть зеленую комету


Американцы могут увидеть зеленую комету
Фото: AmericaRU.com
Пятница, 10 февраля, подарит любителям ночного неба два особенных зрелища. Самым явным станет частичное лунное затмение, которое может оказаться скрытым от части жителей США из-за снегопадов. Второе явление более необычное – зеленая комета достигнет своей максимальной яркости в предутреннем небе.

Полная февральская луна, традиционной именуемая «заснеженной», пройдет через край тени Земли, поэтому люди будут наблюдать неполное лунное затмение.

Астрономы советуют поклонникам небесных феноменов обратить свое внимание на более редкое зрелище – пролет кометы 45Р/Хонда-Мркоса-Пайдусакова. «Хвостатая звезда» зеленого цвета будет особенно видна в предрассветные часы даже в бинокли и слабые телескопы. Комета проходит на фоне созвездия Геркулеса в восточной части неба. В субботу комета подлетит к Земле на 12 миллионов километров – довольно близкое расстояние на астрономическим меркам. Голубовато-зеленый цвет кометы связан с испарениями диуглерода в хвосте кометы.
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