Американцы могут увидеть зеленую комету

Фото: AmericaRU.com
Полная февральская луна, традиционной именуемая «заснеженной», пройдет через край тени Земли, поэтому люди будут наблюдать неполное лунное затмение.
Астрономы советуют поклонникам небесных феноменов обратить свое внимание на более редкое зрелище – пролет кометы 45Р/Хонда-Мркоса-Пайдусакова. «Хвостатая звезда» зеленого цвета будет особенно видна в предрассветные часы даже в бинокли и слабые телескопы. Комета проходит на фоне созвездия Геркулеса в восточной части неба. В субботу комета подлетит к Земле на 12 миллионов километров – довольно близкое расстояние на астрономическим меркам. Голубовато-зеленый цвет кометы связан с испарениями диуглерода в хвосте кометы.
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