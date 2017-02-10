Американцы могут увидеть зеленую комету

10 февраля 2017 года, 16:25

Фото: AmericaRU.com

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Пятница, 10 февраля, подарит любителям ночного неба два особенных зрелища. Самым явным станет частичное лунное затмение, которое может оказаться скрытым от части жителей США из-за снегопадов. Второе явление более необычное – зеленая комета достигнет своей максимальной яркости в предутреннем небе.Полная февральская луна, традиционной именуемая «заснеженной», пройдет через край тени Земли, поэтому люди будут наблюдать неполное лунное затмение.Астрономы советуют поклонникам небесных феноменов обратить свое внимание на более редкое зрелище – пролет кометы 45Р/Хонда-Мркоса-Пайдусакова. «Хвостатая звезда» зеленого цвета будет особенно видна в предрассветные часы даже в бинокли и слабые телескопы. Комета проходит на фоне созвездия Геркулеса в восточной части неба. В субботу комета подлетит к Земле на 12 миллионов километров – довольно близкое расстояние на астрономическим меркам. Голубовато-зеленый цвет кометы связан с испарениями диуглерода в хвосте кометы.