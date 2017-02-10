NASA рассказывает о планах отправки наземного зонда на Европу

10 февраля 2017 года, 15:45

Фото: AmericaRU.com

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Спутник Юпитера Европа рассматривается как самое вероятное место присутствия жизни за пределами Земли. Специалисты NASA рас сказали детали плана изучения луны – туда будет отправлен спускаемый аппарат для поиска следов органики.Наблюдения показали, что Европа имеет соленый подповерхностный океан, и, как показывает опыт Земли, - где есть вода, там есть жизнь. Отчет NASA на 264 страницы рассказывает, каким будет проект изучения Европы в 2020-х годах. Миссия на Европу включит изучение химических, геологических и биологических следов на луне, включая анализ содержания под поверхностью Европы.Посадочный модуль с 4 посадочными опорами будет содержать расширяемую роботизированную руку для забора анализа и круглое «блюдо» на верхушке, которое будет служить антенной с высоким коэффициентом усиления. Электроника, включая камеры с большим разрешением, будут экранированы от радиации, чтобы защитить оборудование от мощного магнитного поля Юпитера.