NASA рассказывает о планах отправки наземного зонда на Европу

Фото: AmericaRU.com
Наблюдения показали, что Европа имеет соленый подповерхностный океан, и, как показывает опыт Земли, - где есть вода, там есть жизнь. Отчет NASA на 264 страницы рассказывает, каким будет проект изучения Европы в 2020-х годах. Миссия на Европу включит изучение химических, геологических и биологических следов на луне, включая анализ содержания под поверхностью Европы.
Посадочный модуль с 4 посадочными опорами будет содержать расширяемую роботизированную руку для забора анализа и круглое «блюдо» на верхушке, которое будет служить антенной с высоким коэффициентом усиления. Электроника, включая камеры с большим разрешением, будут экранированы от радиации, чтобы защитить оборудование от мощного магнитного поля Юпитера.
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