Теперь можно смотреть контент виртуальной реальности через приложения Chrome

Фото: AmericaRU.com
Для того, чтобы полюбоваться роликами виртуальной реальности можно будет через самую последнюю версию браузера при заходе на сайты, совместимые с VR. Чтобы просмотреть контент, нужно указать, что именно пользователь хочет просмотреть, и соединить смартфон с гарнитурой Daydream View.
До недавних пор получить возможность просмотра роликов виртуальной реальности пользователи, в основном, должны были заходить на YouTube. Но на портале размещено мало качественного контента. Теперь обладатели указанных телефонов могут зайти на специальные сайты, содержащие высококачественные фильмы.
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