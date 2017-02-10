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Главная страница → Раздел: События/СкандалыВ Нью-Йорке отменили тысячи рейсов
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В Нью-Йорке отменили тысячи рейсов


В Нью-Йорке отменили тысячи рейсов
Фото: AmericaRU.com
В Нью-Йорке отменили более 2300 рейсов в аэропортах Ньюарк, ЛаГуардиа и аэропорту имени Кеннеди. Причиной стал мощный зимний шторм, который накрыл весь северо-восток.

«Ситуация в аэропортах напряженная. Пока неясно, когда удастся наладить нормальную работу», - отметил губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо (Andrew Cuomo). Отмена рейсов началась в среду. По состоянию на 4.30 утра в четверг ни один самолет из Нью-Йорка не взлетел.

Ожидается, что за последние часы в Нью-Йорке выпало больше полуметра снега. К концу дня сугробы могут достичь 1 метра.
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