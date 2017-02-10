Пресс-секретарь Путина божится, что РФ не посылает танки на Донбасс

Фото: AmericaRU.com / kremlin.ru
«Это (Донбасс – ред.) все-таки Украина, это районы, неподконтрольные Киеву, но это же Украина. Несмотря на то, что Украина старательно отторгает эти регионы. Поэтому надо, наверное, спрашивать, почему такая ситуация сложилась, именно у Киева», - заявил пресс-секретарь Путина, заверив, что танки пророссийским боевикам якобы поступают не из России.
Он также заявил, что Россия не отправляет на Донбасс «по официальным каналам» войска и наёмников. Со слов Пескова, некоторые россияне самостоятельно и по своей личной инициативе отправляются в Украину «для защиты в людей от агрессивных действий Вооруженных сил Украины».
Читайте также: Россия угрожает применить на Донбассе военную авиацию, - Генштаб ВСУ
Читайте также последние новости раздела "Украина":
- Глава Крыма предложил праздновать День Петра и Февронии вместо Дня святого Валентина →
- США в ОБСЕ обвинили Россию и сепаратистов в обострении ситуации под Авдеевкой →
- В США обеспокоены украинским пиратством →
- Украинские военные сбили на Донбассе очередной российский беспилотник →
- «Министерство юстиции ЛНР» попросило Москву легитимировать их полномочия, - ИС →
- Порошенко договорился с Трампом о встрече →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109551
http://www.americaru.com/news/109551