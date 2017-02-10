Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 6:10 am | Чикаго 5:10 am | Сан-Франциско 3:10 am
Главная страница → Раздел: УкраинаПресс-секретарь Путина божится, что РФ не посылает танки на Донбасс
Украина
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Пресс-секретарь Путина божится, что РФ не посылает танки на Донбасс


Пресс-секретарь Путина божится, что РФ не посылает танки на Донбасс
Фото: AmericaRU.com / kremlin.ru
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в очередной раз отверг обвинения в том, что Россия непосредственно участвует в вооруженном конфликте на украинском Донбассе. Об этом сообщило агентство ТАСС.

«Это (Донбасс – ред.) все-таки Украина, это районы, неподконтрольные Киеву, но это же Украина. Несмотря на то, что Украина старательно отторгает эти регионы. Поэтому надо, наверное, спрашивать, почему такая ситуация сложилась, именно у Киева», - заявил пресс-секретарь Путина, заверив, что танки пророссийским боевикам якобы поступают не из России.

Он также заявил, что Россия не отправляет на Донбасс «по официальным каналам» войска и наёмников. Со слов Пескова, некоторые россияне самостоятельно и по своей личной инициативе отправляются в Украину «для защиты в людей от агрессивных действий Вооруженных сил Украины».

Читайте также: Россия угрожает применить на Донбассе военную авиацию, - Генштаб ВСУ
Читайте также последние новости раздела "Украина":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109551
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Авентуре, 19707 TURNBERRY WY Квартира в Авентуре, 19707 TURNBERRY WY
Раздел: Поиск
ищу своего отца ищу своего отца
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира с видом на водный канал во Флориде продается квартира с видом на водный канал во Флориде
Раздел: Животные
экзотические саванны f1 и сервала котята доступные экзотические саванны f1 и сервала котята доступные
Раздел: Бизнес и маркетинг
Брачное агентство ищет партнеров в США Брачное агентство ищет партнеров в США
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 17315 COLLINS AVE # 1108 Квартира в Санни Айлс Бич, 17315 COLLINS AVE # 1108
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus