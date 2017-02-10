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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесМадонна назвала имена двух девочек-близнецов, которых удочерила
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Мадонна назвала имена двух девочек-близнецов, которых удочерила


Мадонна назвала имена двух девочек-близнецов, которых удочерила
Фото: AmericaRU.com / kinopoisk.ru
Мадонна (Madonna) раскрыла имена двух близнецов, которые стали ее дочерьми. Девочек певица забрала из приюта в Малави.

58-летняя певица поделилась фотографией своих дочерей в Instagram. Близнецов зовут Эстер и Стелла. «В сиротском доме Надежды живет 650 детей. Эстер и Стелла прожили там 4 года. Я забрала их всего 5 дней назад», - написала Мадонна в сообщении под фото.

Принятым в семью Мадонны девочкам 4 года и 7 месяцев. Их родная мать умерла в первые дни после родов. Всю жизнь близнецы прожили в детском доме. Суд Малави удовлетворил желание Мадонны забрать детей.

Эстер и Стелла – не первые дети с юго-востока Африки, удочеренные Мадонной. В 2007 году певица усыновила африканского мальчика, получившего имя Дэвид. В 2011 году она стала мамой 11-летней Мерси. Также у звезды есть родные дети Лурдес и Рокко.
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