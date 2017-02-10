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Главная страница → Раздел: УкраинаГлава Крыма предложил праздновать День Петра и Февронии вместо Дня святого Валентина
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Глава Крыма предложил праздновать День Петра и Февронии вместо Дня святого Валентина


Глава Крыма предложил праздновать День Петра и Февронии вместо Дня святого Валентина
Фото: AmericaRU.com / kremlin.ru
Глава аннексированного Крыма Сергей Аксёнов в очередной раз выступил с резкой критикой западного праздника влюблённых – Дня святого Валентина.

«Хочу еще раз высказать свое личное мнение о праздновании так называемого Дня святого Валентина. Никакого отношения к православию и никаких оснований в культурах и традициях народов нашей страны этот день не имеет. Это дешевая духовная подделка. И, конечно, коммерческий проект. В украинский период этот день был в Крыму чуть ли не государственным праздником. Киевская власть поощряла все, что способствовало размыванию наших традиционных духовных и семейных ценностей», - написал он в Facebook, призвав не праздновать День святого Валентина в учебных заведениях полуострова.

«У нас есть по-настоящему народный праздник, имеющий глубокие исторические, культурные и духовные корни. Это 8 июля – День семьи, любви и верности. В этот день православные христиане чтят память святых Петра и Февронии – Муромских чудотворцев, покровителей семьи», - предложил Аксёнов.

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