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Историческое количество американцев отказываются от гражданства


Историческое количество американцев отказываются от гражданства
Фото: AmericaRU.com
Стать гражданином США – невероятно трудно. В то время, как огромное количество людей готовы потратить значительное время, усилия и деньги на получение американского паспорта, многие готовы отказаться от него. Согласно последнему отчету Министерства финансов США, «исторически большое» количество американцев отказываются от своего гражданства и получают статус эмигранта.

Среди тех, кто перестал являться гражданином США, - министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Уроженец Нью-Йорка в течение многих лет имел двойное гражданство и, наконец, решил оставить только британское подданство. Всего в 2016 году 5411 человек отказались от американского паспорта.

Это на 26% больше, чем в 2015 году, и на 58% больше в сравнении с 2014 годом. Эксперты считают, что исторически высокий уровень экспатриации не только сохранит тенденцию в ближайшие годы, но и будет расти. Райан Данн, юрист Andrew Mitchel LLC, считает, что основной причиной роста отказников являются политические вопросы и финансы. Соединенные Штаты являются одной из немногих стран в мире, которая требует от своих граждан и постоянных жителей платить налоги, даже если они живут за границей.
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