В возрасте 114 лет умерла самая старая американка

Фото: AmericaRU.com
Женщина-старожил умерла в воскресенье в больнице Флемингтона. Она стала самой пожилой жительницей Америки в июле 2016 года, после смерти предыдущего долгожителя.
«Она никогда не выходила на пробежку и не занималась спортом вообще. Она не была худой, но и не весила больше 65 килограммов. Она курила и бросила, когда мой отец получил первый сердечный приступ. Она ела все, что хотела. И все-таки прожила очень долго», - отметил один из сыновей женщины Эрл Данлен-младший.
Алель Данлен родилась 12 декабря 1902 года, когда Теодор Рузвельт стал Президентом США и когда открылся первый американский кинотеатр. Она работала школьной учительницей, затем вышла замуж, родила дочь и двух сыновей. У нее осталось 6 внуков, 15 правнуков и 3 прапраправнука.
Самой старой американкой США стала 113-летняя Дельфина Гибсон из Пенсильвании.
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