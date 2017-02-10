США в ОБСЕ обвинили Россию и сепаратистов в обострении ситуации под Авдеевкой

Фото: AmericaRU.com / mediarnbo.org
«Почти две недели прошло с тех пор, как объединенные русско-сепаратистские силы начали наступление на Авдеевку… Существуют явные свидетельства наращивания ими сил в данном районе в преддверии наступления. Так, за неделю до начала штурма наблюдали видели грузовики, вёзшие боеприпасами для РСЗО в город Хрустальный. За два дня до начала штурма, беспилотник миссии обнаружил 45 военных грузовиков в 500 метрах от железнодорожной станции в оккупированной сепаратистами Амвросиевке, которая находится всего в 15 километрах от российской границы… Спутниковые снимки показали не менее шести артиллерийских позиций на подконтрольной сепаратистам территории в пределах досягаемости Авдеевки», - сообщила американка, отметив также, что сепаратисты в данном районе активно мешали передвижению наблюдателей.
Бернс призвала Россию и подконтрольных ей сепаратистов прекратить агрессию против Украины, уважать её суверенитет и территориальную целостность, а также выполнить все обязательства в соответствии с минскими соглашениями.
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