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Главная страница → Раздел: События/СкандалыВ Луизиане произошел взрыв на газопроводе – факел вспыхнул до небес
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В Луизиане произошел взрыв на газопроводе – факел вспыхнул до небес


В Луизиане произошел взрыв на газопроводе – факел вспыхнул до небес
Фото: AmericaRU.com
В городе Парадиз, штат Луизиана, на газопроводе Phillips 66 произошел взрыв. Один рабочий пропал без вести во время пожара, двое получили ранения, сообщают представители компании.

Причина вспышки на газопроводе пока неизвестно. Установлено, что группа из 6 рабочих занималась чисткой во время воспламенения, заявил шериф округа Грег Чемпейн.
Двое рабочих были госпитализированы - один был доставлен в ожоговый центр, - еще трое получили незначительные ранения. На поиски пропавшего рабочего отправлены спасатели на вертолете.

Пока трубопровод перекрыт. Чтобы огонь погас, должно прогореть оставшееся в трубе топливо. Это может занять время от нескольких часов до нескольких дней. От сгорания сжиженного газа, перекачиваемого по трубе, факел огня бьет высоко в небо. В районе аварии эвакуировано 60 домов. Часть дорог в Парадизе перекрыта.
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