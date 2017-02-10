В Луизиане произошел взрыв на газопроводе – факел вспыхнул до небес

Фото: AmericaRU.com
Причина вспышки на газопроводе пока неизвестно. Установлено, что группа из 6 рабочих занималась чисткой во время воспламенения, заявил шериф округа Грег Чемпейн.
Двое рабочих были госпитализированы - один был доставлен в ожоговый центр, - еще трое получили незначительные ранения. На поиски пропавшего рабочего отправлены спасатели на вертолете.
Пока трубопровод перекрыт. Чтобы огонь погас, должно прогореть оставшееся в трубе топливо. Это может занять время от нескольких часов до нескольких дней. От сгорания сжиженного газа, перекачиваемого по трубе, факел огня бьет высоко в небо. В районе аварии эвакуировано 60 домов. Часть дорог в Парадизе перекрыта.
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