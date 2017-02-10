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Главная страница → Раздел: УкраинаВ США обеспокоены украинским пиратством
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В США обеспокоены украинским пиратством


В США обеспокоены украинским пиратством
Фото: AmericaRU.com
Торговая палата США снова опубликовала свой ежегодный Индекс уровня защиты интеллектуальной собственности. Украина слегка улучшила свои позиции, но, несмотря на это, осталась в числе отстающих стран. Об этом сообщило агентство Укринформ, ссылаясь на президента Американской торговой палаты в Украине Александра Гундера.

«Грустно осознавать, что в этом рейтинге Украина оказалась среди стран с самыми высокими показателями уровня контрафакта и пиратства во всем мире», - сообщил Гундер, заверив, что «Американская торговая палата в Украине будет продолжать способствовать развитию всеобъемлющей правовой и институциональной базы, связанной с вопросами охраны и защиты прав интеллектуальной собственности, а также продвижению инноваций и творчества в Украине».

Отметим, что за последний год Украине удалось увеличить свои позиции всего на 1 балл (с 39% до 40%). В частности, эксперты отметили небольшие улучшения в таких сферах, как защита патентов, борьба с онлайн-пиратством, защита торговых марок и прочих.
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