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Главная страница → Раздел: УкраинаУкраинские военные сбили на Донбассе очередной российский беспилотник
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Украинские военные сбили на Донбассе очередной российский беспилотник


Украинские военные сбили на Донбассе очередной российский беспилотник
Фото: AmericaRU.com / facebook.com/ato.news
Украинские военные уничтожили беспилотник, шпионивший за их позициями около линии фронта. Об этом сообщил штаб антитеррористической операции.

«8 февраля, приблизительно в 19:00 в небе неподалеку от линии соприкосновения был обнаружен беспилотный летательный аппарат. После идентификации объекта и получения подтверждения, что летательный объект не принадлежит ни силам АТО, ни международным организациям, осуществляющим мониторинг обстановки вблизи линии разграничения, было принято решение о его уничтожении», - рассказали в пресс-центре, отметив, что объект сбили стрелковым оружием.

«В настоящее время с ним работают соответствующие специалисты. По предварительным данным аналогичный тип БПЛА используется вооруженными силами Российской Федерации», - поделились информацией в штабе.

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