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Россияне против упрощения процедуры получения мигрантами гражданства РФ


Россияне против упрощения процедуры получения мигрантами гражданства РФ
Фото: AmericaRU.com / wciom.ru
Подавляющее большинство граждан России против упрощения процедуры предоставления российского гражданства для мигрантов из стран СНГ. Таковы результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Большинство россиян (71%) не поддерживают идею упрощения процедуры получения российского гражданства для мигрантов из стран СНГ, в том числе более трети опрошенных выступают за ужесточение требований (36%), за сохранение в нынешнем виде – 35%», - сообщили социологи, уточнив, что только 19% опрошенных поддержали упрощение такой процедуры.

Результаты опроса прокомментировала директор специальных программ ВЦИОМ Елена Михайлова. «Нестабильная экономическая ситуация и непрогнозируемая ситуация на рынке труда – не лучшее время для либерализации миграционного законодательства, упрощения процедур получения гражданства. На отношение к вопросам регулирования миграционных процессов оказывают влияние и серьезные проблемы, с которыми столкнулись европейские страны в результате неконтролируемого притока мигрантов», - объяснила она настроения российских граждан.

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