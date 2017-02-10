Россияне против упрощения процедуры получения мигрантами гражданства РФ

Фото: AmericaRU.com / wciom.ru
«Большинство россиян (71%) не поддерживают идею упрощения процедуры получения российского гражданства для мигрантов из стран СНГ, в том числе более трети опрошенных выступают за ужесточение требований (36%), за сохранение в нынешнем виде – 35%», - сообщили социологи, уточнив, что только 19% опрошенных поддержали упрощение такой процедуры.
Результаты опроса прокомментировала директор специальных программ ВЦИОМ Елена Михайлова. «Нестабильная экономическая ситуация и непрогнозируемая ситуация на рынке труда – не лучшее время для либерализации миграционного законодательства, упрощения процедур получения гражданства. На отношение к вопросам регулирования миграционных процессов оказывают влияние и серьезные проблемы, с которыми столкнулись европейские страны в результате неконтролируемого притока мигрантов», - объяснила она настроения российских граждан.
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