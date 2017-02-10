Джордж и Амаль Клуни ждут близнецов

Фото: AmericaRU.com
Об этом рассказала ведущая телепрограммы The Talks Джули Чен (Julie Chen). «Бейонсе — не единственная суперзвезда, которая ждет двойню. Наши поздравления Джорджу и Амаль Клуни!», - заявила Чен, добавив, что дети должны родиться в июне. Представители пары пока не прокомментировали новости о беременности.
Актер и известная правозащитница поженились в сентябре 2014 года в Венеции. Слухи о детях преследовали пару с тех пор, как они связали себя узами брака. В 2015 году, когда появился очередной слух о беременности, Клуни пошутил: "У нас будет тройня. Но на самом деле мы планируем четверых". Тогда он также назвал брак «весельем».
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