Первенцы умнее младших братьев и сестер

10 февраля 2017 года, 10:49

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/109529

Старшие дети часто жалуются, что все лучшее достается младшим, но согласно новому исследованию, когда речь заходит об интеллекте, то они превосходят своих младших братьев и сестер.Специалисты Университета Эдинбурга обнаружили, что первенцы более умные, и связано это с родителями. Они выявили, что у старших детей средний бал коэффициента интеллекта выше, чем у других детей. Исследователи говорят, что первенцы чаще получают более высокий уровень образования и высокую заработную плату.Ученые пришли к выводу, что с первым ребенком родители занимаются различными развивающими видами деятельности, чего не делают с последующими детьми. Кроме того, во время первой беременности женщины более осторожны, а когда вынашивают второго или третьего ребенка, их поведение становится более рискованным.Результаты исследования были опубликованы в журнале «Journal of Human Resources».