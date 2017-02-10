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Первенцы умнее младших братьев и сестер


Первенцы умнее младших братьев и сестер
Фото: AmericaRU.com
Старшие дети часто жалуются, что все лучшее достается младшим, но согласно новому исследованию, когда речь заходит об интеллекте, то они превосходят своих младших братьев и сестер.

Специалисты Университета Эдинбурга обнаружили, что первенцы более умные, и связано это с родителями. Они выявили, что у старших детей средний бал коэффициента интеллекта выше, чем у других детей. Исследователи говорят, что первенцы чаще получают более высокий уровень образования и высокую заработную плату.

Ученые пришли к выводу, что с первым ребенком родители занимаются различными развивающими видами деятельности, чего не делают с последующими детьми. Кроме того, во время первой беременности женщины более осторожны, а когда вынашивают второго или третьего ребенка, их поведение становится более рискованным.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Journal of Human Resources».
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