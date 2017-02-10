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Трамп пообещал модернизацию аэропортов


Трамп пообещал модернизацию аэропортов
Фото: AmericaRU.com
На встрече с главами американских авиакомпаний президент Дональд Трамп (Donald Trump) пообещал модернизировать аэропорты. Он раскритиковал предыдущие усилия федерального агентства изменить инфраструктуру.

"У меня есть пилот, который настоящий специалист в своем деле. Он сказал, что в проекте на несколько миллиардов долларов используется неправильное оборудование. Давайте проверим это", - заявил Трамп. Республиканец обязался восстановить инфраструктуру страны и усовершенствовать технологию, на которой работают все аэропорты. В прошлом месяце он провел аналогичную встречу с руководителями компаний по производству автомобилей.

Федеральное управление гражданской авиации пыталось осуществить программу модернизации, целью которой является создание точной спутниковой системы наблюдения и цифровой системы передачи данных для диспетчеров воздушного движения и пилотов. Устаревшая технология вызывает дорогостоящие задержки рейсов.
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