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Главная страница → Раздел: ПолитикаСтена на границе с Мексикой обойдется в 21,6 миллиарда долларов
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Стена на границе с Мексикой обойдется в 21,6 миллиарда долларов


Стена на границе с Мексикой обойдется в 21,6 миллиарда долларов
Фото: AmericaRU.com
Стена, которую вдоль американо-мексиканской границы собирается строить Дональд Трамп (Donald Trump) обойдется в 21,6 миллиарда долларов. Кроме того, на ее строительство уйдет более трех лет, говорится в отчете Министерства национальной безопасности.

Ранее президент заявлял, что строительство обойдется раза в два дешевле, а точнее - он указывал, что на это будет потрачено 12 миллиардов долларов. Спикер палаты представителей Пол Райан (Paul Ryan) называл ориентировочную стоимость в 15 миллиардов долларов.

В ближайшие дни отчет будет представлен Джону Келли (John Kelly). План предполагает закрытие границы в три этапа, и строительство стены протяженностью более 2 тысяч километров закончится к 2020 году. Предполагается, что финансирование выделит Конгресс, но позже Мексика возместит расходы налогоплательщиков. Пресс-секретарь Белого дома отказался преждевременно прокомментировать отчет, который не был официально представлен президенту.
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