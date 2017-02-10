Coca-Cola выпускает "здоровую" газированную воду

10 февраля 2017 года, 09:57

Фото: AmericaRU.com

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"Здоровая" газированная вода - возможно, одно из самых вопиющих противоречий, которые можно было придумать. Но Coca-Cola пытается сделать данную концепцию жизнеспособной и без доли иронии выпускает новый продукт - Coca-Cola Plus.Coca-Cola Plus рекламируется как "здоровая" газированная вода. Помимо того, что новый напиток диетический, в него добавили клетчатку. Компания утверждает, что Coca-Cola Plus на самом деле может улучшить здоровье в случае, если его употреблять ежедневно. По словам Coca-Cola, содержание клетчатки поможет держать под контролем уровень холестерина, а также снизить уровень жира, всасываемого с едой.В марте напиток появится в Японии, в то время как в США его дата выпуска пока не подтверждена. Вероятно, тестирование продукта займет какое-то время.