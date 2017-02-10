Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм ждут первого ребенка

10 февраля 2017 года, 09:40

Фото: AmericaRU.com

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Рози Хантингтон-Уайтли (Rosie Huntington-Whiteley) и Джейсон Стэтхэм (Jason Statham) скоро станут родителями!В четверг модель выставила в Instagram фото, на котором видно округлившийся живот. "Очень рада поделиться тем, что мы с Джейсоном ждем ребенка. Море любви всем", - написала она под фото. 49-летний звезда «Форсажа 8» и 29-летняя Хантингтон-Уайтли встречались в течение почти шести лет. В 2016 году на вручении премии Золотой глобус бывший ангел Victoria’s Secret объявила о помолвке пары, показав обручальное кольцо с большим сверкающим бриллиантом.Ранее Хантингтон-Уайтли намекала на планы родить ребенка: "Семья – это то, над чем я размышляю. Я думаю об этом все время, и мне неважно, где создавать семью – в Америке или в Англии. Но есть определенные сложности. Я стараюсь не загадывать на будущее".