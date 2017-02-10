«Министерство юстиции ЛНР» попросило Москву легитимировать их полномочия, - ИС

Фото: AmericaRU.com / glava-lnr.su
«"Министерство юстиции ЛНР" с целью легитимизации своих полномочий на территории оккупированных районов Луганской области, подготовило письмо в министерства регионального развития и юстиции РФ с просьбой обеспечить признание в России документов, выданных нотариусами "ЛНР"», - рассказал депутат.
Кроме того, он отметил, что сепаратисты также предложили направить Москве «соответствующие образцы печатей, специальных бланков, списки нотариусов».
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