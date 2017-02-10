Россияне побили мировой рекорд по продолжительности полёта на аэростате

Фото: AmericaRU.com
«Фёдор Конюхов и Иван Меняйло осуществили полёт на воздушном шаре «Бинбанк» и установили мировой рекорд по продолжительности полёта для теплового аэростата. Полёт стартовал 7 февраля 2017 года в 9:03 и завершился 9 февраля в 16:12», - рассказали представители проекта.
Отметим, что свой рекордный полёт пилоты осуществили над западной частью России. Аэростат шел на высоте от 190 до 300 метров со скоростью от 10 до 40 километров в час. За 55 часов и 32 минуты Конюхову и Меняйло удалось преодолеть 1029 километров.
В проекте напомнили, что предыдущий рекорд принадлежал японским воздухоплавателям - Мичио Канды и Хиразуки Такезавы. В 1997 году они на воздушном шаре долетели из Канады в США за 50 часов и 38 минут.
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