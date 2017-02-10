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Главная страница → Раздел: В миреВ Екатеринбурге закон о декриминализации побоев способствовал росту домашнего насилия
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В Екатеринбурге закон о декриминализации побоев способствовал росту домашнего насилия


В Екатеринбурге закон о декриминализации побоев способствовал росту домашнего насилия
Фото: AmericaRU.com
На днях президент России Владимир Путин подписал скандальный закон, который исключил избиение близких родственников из числа преступлений. Последствия не заставили себя долго ждать. Об этом сообщил мэр российского города Екатеринбурга Евгений Ройзман.

«Первые ласточки. Закон о декриминализации побоев дал первые результаты. До внесения и вступления в силу этого закона, полиция Екатеринбурга выезжала на бытовые конфликты и семейное насилие 120-130 раз в сутки, сразу после принятия закона количество вызовов увеличилось до 300-350 в сутки», - написал чиновник на своей странице в Facebook.

Он отметил, что для некоторых россиян закон стал разрешением на насилие. «Декриминализацию по статьям 116 и 117 УК РФ (побои и истязания) восприняли так: было нельзя, а стало можно», - заявил Ройзман, отметив, что декриминализация, скорее всего, и далее будет способствовать увеличению случаев домашнего насилия, а также утяжелению последствий.

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