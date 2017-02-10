В Екатеринбурге закон о декриминализации побоев способствовал росту домашнего насилия

Фото: AmericaRU.com
«Первые ласточки. Закон о декриминализации побоев дал первые результаты. До внесения и вступления в силу этого закона, полиция Екатеринбурга выезжала на бытовые конфликты и семейное насилие 120-130 раз в сутки, сразу после принятия закона количество вызовов увеличилось до 300-350 в сутки», - написал чиновник на своей странице в Facebook.
Он отметил, что для некоторых россиян закон стал разрешением на насилие. «Декриминализацию по статьям 116 и 117 УК РФ (побои и истязания) восприняли так: было нельзя, а стало можно», - заявил Ройзман, отметив, что декриминализация, скорее всего, и далее будет способствовать увеличению случаев домашнего насилия, а также утяжелению последствий.
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