Могут ли молочные продукты вызвать акне?

9 февраля 2017 года, 20:40

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/109513

Акне — часто встречающаяся проблема среди подростков. Но причины, вызывающие состояние, затрагивающее так много людей, до сих пор плохо изучены. В последнее время подозрения ученых начали падать на молочные продукты, но может ли любовь к сыру быть причиной угрей?Растущее количество исследований в данной области показывает, что связь определенно есть. Это потому, что акне является результатом воспаления, говорит дерматолог Джошуа Зайкнер (Joshua Zeichner) из больницы Маунт-Синай. «Кожное сало попадает в ловушку внутри поры, бактерии проникают в фолликулы и забивают их. Это позволяет бактериям размножаться, что и вызывает воспаление, которое приводит к красным прыщам на коже. Коровье молоко тоже может вызвать воспаление. Гормоны в молоке взаимодействуют с тестостероном в нашем организме и увеличивают секрецию кожного сала – маслянистого вещества, которое закупоривает поры», - сказал он.Но это еще не все: молоко может усугублять и так не самое хорошее состояние кожи. В этом принимает участие белок казеин, хотя как это происходит - пока неизвестно.