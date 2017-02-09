Могут ли молочные продукты вызвать акне?

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Растущее количество исследований в данной области показывает, что связь определенно есть. Это потому, что акне является результатом воспаления, говорит дерматолог Джошуа Зайкнер (Joshua Zeichner) из больницы Маунт-Синай. «Кожное сало попадает в ловушку внутри поры, бактерии проникают в фолликулы и забивают их. Это позволяет бактериям размножаться, что и вызывает воспаление, которое приводит к красным прыщам на коже. Коровье молоко тоже может вызвать воспаление. Гормоны в молоке взаимодействуют с тестостероном в нашем организме и увеличивают секрецию кожного сала – маслянистого вещества, которое закупоривает поры», - сказал он.
Но это еще не все: молоко может усугублять и так не самое хорошее состояние кожи. В этом принимает участие белок казеин, хотя как это происходит - пока неизвестно.
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