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Могут ли молочные продукты вызвать акне?


Могут ли молочные продукты вызвать акне?
Фото: AmericaRU.com
Акне — часто встречающаяся проблема среди подростков. Но причины, вызывающие состояние, затрагивающее так много людей, до сих пор плохо изучены. В последнее время подозрения ученых начали падать на молочные продукты, но может ли любовь к сыру быть причиной угрей?

Растущее количество исследований в данной области показывает, что связь определенно есть. Это потому, что акне является результатом воспаления, говорит дерматолог Джошуа Зайкнер (Joshua Zeichner) из больницы Маунт-Синай. «Кожное сало попадает в ловушку внутри поры, бактерии проникают в фолликулы и забивают их. Это позволяет бактериям размножаться, что и вызывает воспаление, которое приводит к красным прыщам на коже. Коровье молоко тоже может вызвать воспаление. Гормоны в молоке взаимодействуют с тестостероном в нашем организме и увеличивают секрецию кожного сала – маслянистого вещества, которое закупоривает поры», - сказал он.

Но это еще не все: молоко может усугублять и так не самое хорошее состояние кожи. В этом принимает участие белок казеин, хотя как это происходит - пока неизвестно.
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