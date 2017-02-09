Большинство незаконных иммигрантов живут в городах

9 февраля 2017 года, 20:18

Фото: AmericaRU.com

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Согласно новому отчету Pew Research Center, более 60 процентов из 11,1 миллионов нелегальных иммигрантов в Соединенных Штатов живут в 20 крупных городских районах.До 6,8 миллионов человек, или 61 процент не имеющих документов, живут в городах, по сравнению с 36 процентами от общей численности населения США. Концентрация нелегальных иммигрантов в городских районах отражает характер расселения законных иммигрантов, 65 процентов из которых также живут в крупных городах.Большинство иммигрантов живут в Калифорнии, Техасе, Флориде, Нью-Йорке, Нью-Джерси и Иллинойсе. Новый отчет показывает, что образ иммигрантов, приезжающих в США для сельскохозяйственных работ – неверный, и лишь небольшая часть нелегалов на самом деле занимаются данной работой. Многие иммигранты работают на стройках или в сфере услуг.