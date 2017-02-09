Зимний шторм обрушился на северо-восток США

Фото: AmericaRU.com
В Нью-Йорке уже закрыли все государственные школы. Кроме того, отмечаются задержки общественного транспорта – метро, автобусов, а также на паромной переправе между Манхэттеном и Статен-Айлендом. Также было выпущено предупреждение, согласно которому американцев просят воздержаться от ненужных поездок.
Три аэропорта - международный аэропорт Ньюарк Либерти, аэропорт Ла-Гуардия и международный аэропорт имени Джона Кеннеди – сообщают об отмене 1700 рейсов. Длительность рабочего дня на северо-востоке страны сократили до 5 часов. Температура в настоящее время держится на отметке -2 градуса по Цельсию. В течение всего дня она не поднималась выше 7 градусов по Цельсию.
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