Полиция поймала сексуального преступника, покрытого татуировками

Фото: AmericaRU.com
«Благодаря широкому освещению СМИ в течение нескольких дней мы получили многочисленные сообщения о местонахождении Стагера Вашингтоне. Совместно с сотрудниками Центрального полицейского департамента мы вычислили, где он находится", - сказал представитель Службы федеральных маршалов. Стагера задержали на улице, недалеко от здания Верховного суда.
В настоящее время 44-летний Стагер находится под стражей маршалов в ожидании перевода в Ричмонд, штат Вирджиния. По словам полиции, освобожденный преступник имеет историю употребления наркотиков и лечения от психических расстройств.
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