Полиция поймала сексуального преступника, покрытого татуировками

9 февраля 2017 года, 19:23

Фото: AmericaRU.com

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Сотрудники правоохранительных органов нескольких штатов разыскивали американца, полностью покрытого татуировками. Мэтью Стагер (Matthew Stager), осужденный сексуальный преступник, был объявлен в розыск после того, как не зарегистрировался в специализированном переходном центре после освобождения из тюрьмы.«Благодаря широкому освещению СМИ в течение нескольких дней мы получили многочисленные сообщения о местонахождении Стагера Вашингтоне. Совместно с сотрудниками Центрального полицейского департамента мы вычислили, где он находится", - сказал представитель Службы федеральных маршалов. Стагера задержали на улице, недалеко от здания Верховного суда.В настоящее время 44-летний Стагер находится под стражей маршалов в ожидании перевода в Ричмонд, штат Вирджиния. По словам полиции, освобожденный преступник имеет историю употребления наркотиков и лечения от психических расстройств.