Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 1:39 pm | Чикаго 12:39 pm | Сан-Франциско 10:39 am
Главная страница → Раздел: События/СкандалыПолиция поймала сексуального преступника, покрытого татуировками
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Полиция поймала сексуального преступника, покрытого татуировками


Полиция поймала сексуального преступника, покрытого татуировками
Фото: AmericaRU.com
Сотрудники правоохранительных органов нескольких штатов разыскивали американца, полностью покрытого татуировками. Мэтью Стагер (Matthew Stager), осужденный сексуальный преступник, был объявлен в розыск после того, как не зарегистрировался в специализированном переходном центре после освобождения из тюрьмы.

«Благодаря широкому освещению СМИ в течение нескольких дней мы получили многочисленные сообщения о местонахождении Стагера Вашингтоне. Совместно с сотрудниками Центрального полицейского департамента мы вычислили, где он находится", - сказал представитель Службы федеральных маршалов. Стагера задержали на улице, недалеко от здания Верховного суда.

В настоящее время 44-летний Стагер находится под стражей маршалов в ожидании перевода в Ричмонд, штат Вирджиния. По словам полиции, освобожденный преступник имеет историю употребления наркотиков и лечения от психических расстройств.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109507
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Услуги
Executive touch cleaning services Executive touch cleaning services
Раздел: Электротовары
Продам Холодильник "Elektrolux"" Продам Холодильник "Elektrolux""
Раздел: Животные
экзотические саванны f1 и сервала котята доступные экзотические саванны f1 и сервала котята доступные
Раздел: Квартиры - продам
просторная квартира в Санни Айлс Бич просторная квартира в Санни Айлс Бич
Раздел: Разное
Production of the deck for the yacht Production of the deck for the yacht
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Авентуре, 19707TURNBERRY WY Квартира в Авентуре, 19707TURNBERRY WY
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus