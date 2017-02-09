Первая леди назвала имя секретаря Белого дома

Фото: AmericaRU.com
На своем посту Ллойд будет заниматься подготовкой к общественным мероприятиям, государственными обедам и другим мероприятиями высокого уровня. Трамп заявила, что Ллойд, которую иногда называют по прозвищу Рики, привнесет в работу богатый и увлекательный опыт в дипломатических, политических и социальных вопросах.
В заявлении Белого дома говорится, что Ллойд ранее работала как с республиканцами, так и с демократами, находившимися в резиденции президента. Именно она планировала последние пять инаугураций. Также Ллойд оказывала помощь Государственному департаменту в организации некоторых мероприятий.
Трамп еще не переехала в Вашингтон, но уже набирает себе сотрудников. Она заявила, что планирует остаться в Нью-Йорке до конца учебного года сына.
Читайте также последние новости раздела "Политика":
- Исламское государство отреагировало на иммиграционный запрет Трампа →
- Спикер Палаты представителей пообещал, что в этом году реформа здравоохранения Обамы будет отменена →
- Келли считает, что Трамп поспешил с подписанием запрета на въезд в США →
- После проведения военными США операции в Йемене лидер Аль-Каиды назвал Трампа новым дураком Белого дома →
- Если США и Китай не договорятся, то между странами вспыхнет война →
- Апелляционный суд заслушает аргументы о приказе на въезд иммигрантов в США →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109505
http://www.americaru.com/news/109505