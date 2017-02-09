Первая леди назвала имя секретаря Белого дома

9 февраля 2017 года, 19:00

Фото: AmericaRU.com

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Первая леди Мелания Трамп (Melania Trump) назначила Анну Кристину Нисета Ллойд (Anna Cristina Niceta Lloyd) на должность секретаря, ведающего приемом гостей в Белом доме.На своем посту Ллойд будет заниматься подготовкой к общественным мероприятиям, государственными обедам и другим мероприятиями высокого уровня. Трамп заявила, что Ллойд, которую иногда называют по прозвищу Рики, привнесет в работу богатый и увлекательный опыт в дипломатических, политических и социальных вопросах.В заявлении Белого дома говорится, что Ллойд ранее работала как с республиканцами, так и с демократами, находившимися в резиденции президента. Именно она планировала последние пять инаугураций. Также Ллойд оказывала помощь Государственному департаменту в организации некоторых мероприятий.Трамп еще не переехала в Вашингтон, но уже набирает себе сотрудников. Она заявила, что планирует остаться в Нью-Йорке до конца учебного года сына.